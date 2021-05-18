Рада ухвалила закон про продаж землі через електронні аукціони

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Верховна Рада ухвалили законопроєкт №2195 про продаж земельних ділянок та прав оренди на електронних аукціонах. Про це йдеться сайті Ради.

Відтепер подати документи на участь у земельних торгах, зареєструватися та взяти участь в аукціоні можна онлайн. Проєкт закону передбачає, що оголошення про аукціон та документи на лот автоматично відображатимуться на Єдиному державному порталі земельних торгів. Аукціони проводитимуть онлайн у режимі реального часу в єдиній електронній торговельній системі.

Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яку продають з аукціону, становитиме не понад 20 гектарів. Це дозволить невеликим фермерським господарствам брати участь у торгах та купувати землю. Учасником земельних торгів може бути як окрема людина, так і компанія.

Торги проходитимуть за участі не менше двох осіб у три раунди, де один раунд – одне підвищення ставки. Мінімальний крок має бути не менше 1% стартової ціни лота, а гарантійний внесок становитиме 30% від стартової ціни.

Нагадаємо, що 28 квітня Рада ухвалила законопроєкт про земельну децентралізацію. Він дозволить повернути в комунальну власність місцевих громад землі, що лежать за межами населених пунктів.