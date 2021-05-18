Рада ухвалила закон про продаж землі через електронні аукціони
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Mitchell Orr / Unsplash
Верховна Рада ухвалили законопроєкт №2195 про продаж земельних ділянок та прав оренди на електронних аукціонах. Про це йдеться сайті Ради.
Відтепер подати документи на участь у земельних торгах, зареєструватися та взяти участь в аукціоні можна онлайн. Проєкт закону передбачає, що оголошення про аукціон та документи на лот автоматично відображатимуться на Єдиному державному порталі земельних торгів. Аукціони проводитимуть онлайн у режимі реального часу в єдиній електронній торговельній системі.
Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яку продають з аукціону, становитиме не понад 20 гектарів. Це дозволить невеликим фермерським господарствам брати участь у торгах та купувати землю. Учасником земельних торгів може бути як окрема людина, так і компанія.
Торги проходитимуть за участі не менше двох осіб у три раунди, де один раунд – одне підвищення ставки. Мінімальний крок має бути не менше 1% стартової ціни лота, а гарантійний внесок становитиме 30% від стартової ціни.
Нагадаємо, що 28 квітня Рада ухвалила законопроєкт про земельну децентралізацію. Він дозволить повернути в комунальну власність місцевих громад землі, що лежать за межами населених пунктів.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про ринок землі, який буде відкрито з 1 липня 2021 року. Його підтримали 259 нардепів.
- Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної та комунальної власності продавати не будуть. Продаж землі іноземцям буде вирішуватися на Всеукраїнському референдумі.