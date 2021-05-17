Євробачення-2021 офіційно відкрили у Роттердамі. Україну представляє гурт Go_A
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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EBU/THOMAS HANSES
У нідерландському Роттердамі напередодні ввечері відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021».
Захід розпочався з традиційного проходу учасників конкурсу — 34 із 39 країн. На церемонії відкриття були відсутні представники з Польщі та Ісландії через коронавірус у членів делегації. Також не було представників з Мальти та Румунії, яких відправили на карантин через можливий контакт з хворими. У заході не брала участь представниця Австралії — співачка Montaigne.
Пісенний конкурс триватиме з 18 до 22 травня в концертно-спортивному комплексі Ahoy. Півфінали відбудуться 18 і 20 травня.
Україну цього року представляє гурт Go_A з піснею SHUM. Він виступить 18 травня у першому півфіналі.
Нагадаємо, цього року до участі в конкурсі не допустили Білорусь. Організатори не затвердили пісню її представників — за їхніми словами, композиція «Я навчу тебе» групи «Галаси ЗМеста» ставить під сумнів аполітичність конкурсу. Через відсторонення від «Євробачення» білоруський держтелеканал відмовився транслювати конкурс.
- Нагадаємо, у 2020 році через пандемію коронавірусу «Євробачення» скасували. В цьому році уряд Нідерландів дозволив пустити до зали 3,5 тисячі глядачів.