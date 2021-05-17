В Офісі президента назвали дату пресконференції Зеленського
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Фото з сайту Адміністрації президента України
На четвер, 20 травня, запланована пресконференція президента Володимира Зеленського.
Про це «Бабелю» повідомив радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.
«Формат, можливі обмеження у звʼязку із тим же ковідом опрацьовуються прямо зараз і будуть офіційно озвучені у найближчий час, коли визначимо всі деталі. У будь-якому разі це буде досить велика і докладна розмова, щоб можна було підбити підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського та обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року», — заявив він.
Хто буде модератором пресконференції, повідомлять пізніше.
- 10 жовтня 2019 року Зеленський дав великий 14-годинний пресмарафон на столичному фудкорті. Він побив рекорд за тривалістю. З президентом поспілкувалися майже 300 журналістів.
- Друга пресконференція Зеленського відбулася 20 травня 2020 року в Маріїнському палаці. Вона тривала 3 години. Через карантин кількість представників ЗМІ обмежили — «Бабелю», «Буквам», «Главкому», The Ukrainian Week, журналістці Яніні Соколовій відмовили у акредитації. Вже підсанкційні «112 Україна» і NewsOne, сайт «Страна», а також видання Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді, отримали акредитацію.