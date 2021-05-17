Заступниця міністра економіки Панаіотіді звільняється з посади
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді повідомила, що звільняється з посади.
Про це вона написала у своєму Facebook.
«Я написала заяву про звільнення 29 квітня з проханням звільнити мене з 17 травня після закінчення відпустки», — зазначила чиновниця.
За її словами, на державній службі вона пропрацювала 6 років. Спочатку в Антимонопольному комітеті, а потім і в Міністерстві економіки.
«Залишаюсь відданою своїм принципам та своїй родині. Послідовним борцем за корпоративну реформу, електронні аукціони, з оборонкою в серці», — підкреслила Панаіотіді.
- 14 травня міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко написали заяви про звільнення з уряду за власним бажанням. Останній перебував на цій посаді з березня 2020 року.