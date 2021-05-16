Принц Чарльз зробить громадськими королівські резиденції, коли зійде на престол

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Британський принц Чарльз Уельський консультується з членами королівської сімʼї про розширення громадського доступу до монарших палаців. Чарльз планує їх зробити відкритими, коли стане королем.

Про це пише The Times.

Чарльз хоче відкрити для цілорічного відвідування Букінгемський палац, Віндзорський замок, Сандрингемський палац, замок Балморал і Кларенс-хаус.

«72-річний Чарльз почав консультуватися з герцогинею Корнуольською, герцогом і герцогинею Кембриджськими та іншими членами королівської сімʼї», — розповіло джерело газети, додавши, що королева Єлизавета II, ймовірно, знає про плани.

Тепер Букінгемський палац доступний для туристів з липня до жовтня, коли королева їде в Балморал. Кларенс-хаус відкритий тільки влітку. Інші обʼєкти також частково закриті.

План Чарльза принесе Віндзорам більше грошей на утримання всіх палаців і маєтків. У 2020 році утримання королівської нерухомості обійшлося британським платникам податків в 38,3 мільйона фунтів стерлінгів.