У Росії через аварію в ґрунт і річку витекло близько 90 тонн нафтопродуктів

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У російській республіці Комі через аварію на нафтозбиральному колекторі в ґрунт і річку Колву витекло близько 90 тонн нафтопродуктів.

Про це повідомила адміністрація міста Усинськ з посиланням на пресслужбу «ЛУКОЙЛ-Комі».

Спочатку обсяг розливу оцінювали в 6 — 7 тонн. Тепер же зʼясувалося, що розлив набагато масштабніший. Витік стався в 300 метрах від берега річки, тому основна частина нафтової рідини вилилася в ґрунт.

Адміністрація міста запевняє, що витік на суші локалізували і територію зачищають. У річку потрапило близько 9 тонн нафтопродуктів. Їх збирають за допомогою сорбентів, бонових загороджень і вручну. У роботах з очищення задіяні понад 230 осіб і 70 одиниць техніки.

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