Низка мереж АЗС припинили продаж преміального пального через держрегулювання цін

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Scott Barbour / Getty Images

Мережі АЗС WOG, OKKO та KLO припинили продаж преміального бензину через державне регулювання цін.

Про це вони написали у Facebook.

Там зазначають, що продаж такого пального через встановлення державою цін є нерентабельним, а тому його реалізацію припиняють.

«Від 15 травня у звʼязку із запровадженням державного регулювання цін на пальне на АЗК ОККО тимчасово призупинено реалізацію PULLS 95 та PULLS Diesel. Це повʼязано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковим для мережі», — пояснили в OKKO.

Із аналогічною заявою виступили і на АЗС WOG. Там припинили реалізацію пального 95 Mustang та ДП+ Mustang.

Журналісти видання «Фокус» відвідали також АЗС мережі KLO. Там повідомили, що теж припинили продаж преміального пального на всіх автозаправках.