У МОН оприлюднили алгоритм, як освітянам записатися на вакцинацію від коронавірусу

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У Міністерстві освіти та науки опублікували інструкцію, як записатися освітянам на вакцинацію від коронавірусу.

Про це пише пресслужба МОН.

Там нагадали, що вчителів, які залучені до проведення в цьому році зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), вже вакцинують з 14 квітня препаратом від Sinovac.

«Вакцинація інших працівників сфери освіти розпочнеться після отримання регіонами нової партії вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech. Вакцина Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech призначена для цієї групи пріоритетної імунізації від COVID-19 за рішенням оперативного штабу МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям», — повідомили у МОН.

Для запису на вакцинацію потрібно:

Учителям, викладачам та іншим працівникам закладів освіти звернутися до своїх керівників.

Керівники формують та направляють списки охочих до органів управління освітою у місцевих радах, до департаментів освіти або охорони здоров’я обласних адміністрацій або КМДА.

Після цього регіональні координатори вакцинації повідомляють керівників про дату і час, коли мобільна бригада прибуде до закладу освіти.

«Уточнені списки керівники надають до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти. Після першого приїзду мобільної бригади будь-які зміни в списках узгоджуються з регіональними координаторами з вакцинації в індивідуальному порядку», — зазначили у відомстві.