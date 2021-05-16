У МОН оприлюднили алгоритм, як освітянам записатися на вакцинацію від коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
У Міністерстві освіти та науки опублікували інструкцію, як записатися освітянам на вакцинацію від коронавірусу.
Про це пише пресслужба МОН.
Там нагадали, що вчителів, які залучені до проведення в цьому році зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), вже вакцинують з 14 квітня препаратом від Sinovac.
«Вакцинація інших працівників сфери освіти розпочнеться після отримання регіонами нової партії вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech. Вакцина Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech призначена для цієї групи пріоритетної імунізації від COVID-19 за рішенням оперативного штабу МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям», — повідомили у МОН.
Для запису на вакцинацію потрібно:
- Учителям, викладачам та іншим працівникам закладів освіти звернутися до своїх керівників.
- Керівники формують та направляють списки охочих до органів управління освітою у місцевих радах, до департаментів освіти або охорони здоров’я обласних адміністрацій або КМДА.
- Після цього регіональні координатори вакцинації повідомляють керівників про дату і час, коли мобільна бригада прибуде до закладу освіти.
«Уточнені списки керівники надають до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти. Після першого приїзду мобільної бригади будь-які зміни в списках узгоджуються з регіональними координаторами з вакцинації в індивідуальному порядку», — зазначили у відомстві.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять за державний кошт. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.