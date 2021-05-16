Starlink запустила чергову партію супутників для власного інтернету
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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SpaceX / Flickr
Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 зі ще однією групою супутників Starlink для встановлення інтернету.
Про це пише SpaceX у своєму Twitter.
Ракета-носій вивела на орбіту 52 супутники Starlink, а також ще два супутники компаній Capella Space та Tyvak-0130.
Перший ступінь ракети-носія успішно відділився та приземлився на платформу в Атлантичному океані.
- 10 лютого SpaceX почала приймати попередні замовлення на супутниковий інтернет Starlink у трьох країнах — Великій Британії, США та Канаді.
- До цього стало відомо, що SpaceX отримає майже $900 мільйонів субсидій на розвиток Starlink. Субсидії підуть на забезпечення доступу до інтернету жителів 35 штатів.