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National Archives and Records Administration, College Park / Wikimedia Commons

Президент України Володимир Зеленський заснував довічні стипендії для українців, які рятували євреїв в Україні під час Голокосту в роки Другої світової війни та мають відповідні звання.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Таким чином країна вшановує мужність, самопожертву та гуманізм українців, які рятували євреїв у вказаний період та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму «Яд Вашем» звання Праведника народів світу або Єврейською радою України — звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру.

Уряд протягом місяця має призначити ці стипендії та виплачувати їх щомісячно. Розмір — не менше ніж 5 307 гривень (три прожиткові мінімуми для тих, хто втратив працездатність).

Перед цим президент Зеленський розповідав, що Україна посідає четверте місце за кількістю Праведників народів світу — це понад 2,5 тисячі героїв.

Нагадаємо, що в Україні в 1941—1944 роках було вбито 1,5 мільйона євреїв, зокрема в Бабиному Яру.