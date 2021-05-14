Комітет рекомендував Раді законопроєкт про реформування «Укроборонпрому». Його перетворять на холдинг

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Комітет з питань національної безпеки та оборони 14 травня одноголосно рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому проєкт Закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (№ 3822).

Про це йдеться на сайті комітету.

Робоча група комітету розглянула 1 400 правок.

«Це історичне рішення. Адже корпоратизація «Укроборонпрому» давно вже назріла. Ми маємо рухатися вперед заради майбутнього нашої держави, наші збройні сили мають бути оснащені найкращим озброєнням і технікою», — заявив голова комітету Олександр Завітневич.

Законопроєкт передбачає перетворення держконцерну «Укроборонпром» на акціонерне товариство — створять холдинг «Оборонні системи України». Процес його створення і нових бізнес-одиниць має бути завершений у 2021 році. Після цього новий холдинг отримає можливість самостійно залучати інвестиції та кредити на розробку сучасних видів озброєння.

На базі «Укроборонпрому» створять щонайменше шість галузевих корпорацій, довкола яких будуть зібрані підприємства ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних і морських систем. Окрім цього, ліквідують або перетворять підприємства, які випускають оборонну продукцію, що не перебуває на озброєнні української армії.

Також законопроєкт передбачає, що:

державні підприємства оборонно-промислового комплексу перетворяться на акціонерні товариства;

підприємства матимуть можливість об’єднуватися з вітчизняними та іноземними партнерами;

залучатимуть прямі інвестиції, зокрема іноземні.

У грудні 2020 року генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв підписав наказ про корпоратизацію концерну.

Нагадаємо, що «Укроборонпром» підписав в ОАЕ угоди про військово-технічну співпрацю на $1 мільярд і уклав контракт із Пакистаном на $85,6 мільйона (українські підприємства відремонтують танки).