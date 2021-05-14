У Херсоні провели перевірку готовності військових відбити можливий напад Росії з окупованого Криму

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У Херсоні за координації Служби безпеки України провели оперативно-штабний збір, присвячений безпековій ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму.

Про це повідомили у спецслужбі.

Під час нього перевірили готовність України до захисту у випадку поширення збройної агресії Росії. Зокрема, щодо можливого нападу РФ вглиб території України.

У заході взяли участь представники Ради національної безпеки та оборони, Збройних сил, Державної прикордонної служби, прокуратури, Нацполіції, Державного бюро розслідувань, Державної міграційної служби та інших відомств.

У СБУ зазначили, що відповідно до рішень РНБО, учасники розглянули питання забезпечення оперативної готовності до практичних дій у разі виникнення кризових ситуацій на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, відпрацювали питання застосування санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності.

Штабний збір провели на виконання директивних доручень президента Володимира Зеленського.