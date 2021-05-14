У Білорусі капітана Генштабу засудили до 18 років тюрми. Він скинув фото документа Telegram-каналу
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
БелТА
У Білорусі Верховний суд визнав колишнього співробітника Генштабу 29-річного Дениса Урада винним у державній зраді і засудив його до 18 років колонії посиленого режиму, а також позбавив звання капітана.
Про це повідомляє TUT.by.
За даними журналістів, вирок остаточний і оскарженню не підлягає. Процес проходив у закритому режимі.
Як розповідали в сюжеті держтелеканалу «ОНТ», 14 березня на чергуванні на посту спецзвʼязку Генштабу Урад сфотографував секретний лист від міністра внутрішніх справ міністру оборони і «відправив польському Telegram-каналу». Ймовірно, йдеться про канал Nexta.
У кінці квітня білоруські правозахисники визнали Урада політвʼязнем.
- Раніше у Білорусі увʼязнили журналістку і лікаря, які повідомили про смерть активіста після його затримання силовиками. Ще раніше суд виніс вирок двом журналісткам польського білоруськомовного телеканалу «БелСат».
- З початку серпня громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести були з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішеннями судів. Понад 400 людей уже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнано політичними вʼязнями.