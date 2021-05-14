У Білорусі капітана Генштабу засудили до 18 років тюрми. Він скинув фото документа Telegram-каналу

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БелТА

У Білорусі Верховний суд визнав колишнього співробітника Генштабу 29-річного Дениса Урада винним у державній зраді і засудив його до 18 років колонії посиленого режиму, а також позбавив звання капітана.

Про це повідомляє TUT.by.

За даними журналістів, вирок остаточний і оскарженню не підлягає. Процес проходив у закритому режимі.

Як розповідали в сюжеті держтелеканалу «ОНТ», 14 березня на чергуванні на посту спецзвʼязку Генштабу Урад сфотографував секретний лист від міністра внутрішніх справ міністру оборони і «відправив польському Telegram-каналу». Ймовірно, йдеться про канал Nexta.

У кінці квітня білоруські правозахисники визнали Урада політвʼязнем.