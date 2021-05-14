Музичний фестиваль UPark знову перенесли на наступний рік

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Katja Ogrin / Contributor

Музичний фестиваль UPark, який проходить у Києві, знову перенесли через ситуацію із коронавірусом.

«Ситуація в Україні та світі складається таким чином, що організувати у 2021 році повноцінний масштабний захід з іноземними артистами та влаштувати шалену вечірку, яку ви заслуговуєте та так чекаєте, фактично неможливо [...]. Розуміючи те, що майже всі артисти перенесли концертні тури на 2022, ми також вимушені перенести фестиваль на наступний рік», — повідомили організатори в Facebook.

У 2022 році UPark запланований двома фестивальними блоками — в червні і липні.

Перший блок у червні пройде за участю My Chemical Romance, а хедлайнерами другого блоку в липні стануть Gorillaz і Deftones.

Зараз організатори працюють над тим, щоб узгодити нову дату виступу Slipknot. Також вони незабаром оголосять нових учасників.

Усі придбані квитки залишаються чинними на 2022 рік.