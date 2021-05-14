Ілон Маск після проведення комедійного шоу втратив $20 мільярдів

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Daniel Oberhaus / Flickr

Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск після того, як провів шоу Saturday Night Live, втратив 20 мільярдів доларів.

Про це пише Forbes.

Виною цьому стали заяви Маска на шоу. Зокрема через те, що він назвав криптовалюту Dogecoin аферою, хоча сам же своїми твітами штучно підвищив її ціну.

За даними Forbes, після випуску акції Tesla знизились на 15%, унаслідок чого Маск втратив понад 20 мільярдів доларів. Його капітал знизився до 145,5 мільярда доларів.