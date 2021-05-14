Миколаївську область повернули до «помаранчевої» карантинної зони
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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NurPhoto / Contributor
Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони в Україні. Миколаївську область повернули до «помаранчевої».
Про це йдеться в даних МОЗ.
Регіон перейшов назад до «помаранчевої» зони через підвищений показник виявлення нових хворих. Водночас решта областей та Київ залишаються в «жовтій» зоні.
Показники дев’яти українських регіонів вже відповідають необхідним даним для переходу в «зелену» зону, але рішення щодо цього поки не ухвалюється.
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