Американський трубопровід Colonial Pipeline повністю відновив роботу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Найбільший у США паливний трубопровід Colonial Pipeline повністю відновив свою роботу після тижневого простою через хакерську атаку, у якій підозрюють російських хакерів.
Про це оператор труби повідомив у Twitter.
Протягом кількох днів поставки палива трубопроводом завдовжки у 8 850 кілометрів повернуться до звичайних обсягів. «Colonial Pipeline тепер може повідомити, що перезапустила всю трубопровідну систему і що доставка продуктів почалася на всі ринки, які ми обслуговуємо», — йдеться в повідомленні.
Bloomberg і The New York Times з посиланням на джерела писали, що оператор заплатив хакерам $5 мільйонів, або близько 75 біткоїнів, за розблокування даних компʼютерів і повернення вкрадених даних, хоча раніше компанія заявляла, що не платитиме викуп.
- 7 травня паливний трубопровід у 8,8 тис. км Colonial Pipeline зупинив усі операції через вірус-шифрувальник. Компанія постачає близько 45% всього палива на Східному узбережжі США. Colonial Pipeline найняла компанію з кібербезпеки для розслідування і звернулася до федеральних відомств.
- Американські ЗМІ повідомили, що за атакою стоїть угрупування DarkSide, яке повʼязують із Росією. Президент Джо Байден заявив, що попри відсутність доказів звʼязків російської влади з хакерами DarkSide, Росія все ж несе «певну відповідальність».
- За даними ЗМІ, зловмисники за дві години викрали майже 100 гігабайт даних. Після цього вони пригрозили витоком вкраденої інформації в інтернет і повідомили, що зашифрували дані на компʼютерах, вимагаючи викуп.
- Уже 11 травня на півдні США почався дефіцит бензину. Національний попит на паливо підскочив на 20%. Середня роздрібна ціна на бензин у країні зросла до $2,9 за галон, у низці штатів ввели надзвичайний стан.
- Відновлювати роботу трубопровід почав 13 травня, а президент Джо Байден підписав указ про посилення кіберзахисту інфраструктури країни.