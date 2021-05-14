Американський трубопровід Colonial Pipeline повністю відновив роботу

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Найбільший у США паливний трубопровід Colonial Pipeline повністю відновив свою роботу після тижневого простою через хакерську атаку, у якій підозрюють російських хакерів.

Про це оператор труби повідомив у Twitter.

Протягом кількох днів поставки палива трубопроводом завдовжки у 8 850 кілометрів повернуться до звичайних обсягів. «Colonial Pipeline тепер може повідомити, що перезапустила всю трубопровідну систему і що доставка продуктів почалася на всі ринки, які ми обслуговуємо», — йдеться в повідомленні.

Bloomberg і The New York Times з посиланням на джерела писали, що оператор заплатив хакерам $5 мільйонів, або близько 75 біткоїнів, за розблокування даних компʼютерів і повернення вкрадених даних, хоча раніше компанія заявляла, що не платитиме викуп.