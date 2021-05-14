Bloomberg: Американський трубопровід Colonial Pipeline заплатив хакерам викуп за свої дані, хоча стверджував зворотне

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Flickr / Pete D

Компанія-оператор найбільшого в США трубопроводу Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 мільйонів за розблокування своєї роботи, хоча раніше повідомляла про зворотне.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Кошти перерахували «хакерам зі Східної Європи» в криптовалюті, яку важко відстежити, протягом кількох годин після атаки. Знайома з ситуацією особа повідомила виданню, що влада США вже знає, що Colonial Pipeline заплатила зловмисникам.

Повідомляється, що отримавши платіж, хакери надали оператору інструмент дешифрування, щоб відновити його компʼютерну мережу. «Інструмент працював настільки повільно, що компанія продовжувала використовувати власні резервні копії для відновлення системи», — йдеться в матеріалі.