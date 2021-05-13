Штат Огайо розігрує мільйон доларів серед вакцинованих дорослих. Серед підлітків — стипендії на навчання

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Американський штат Огайо роздасть пʼять окремих призів по мільйону доларів серед вакцинованих дорослих у штаті. Серед вакцинованих підлітків розігрують стипендії на навчання.

Про це губернатор штату Майк Девайн повідомив у Twitter, а деталі розповідає Fox 19.

Розіграш призначений стимулювати американців вакцинуватись від коронавірусу. Саму вакцину Девайн назвав «невидимим щитом» і «перевіреною зброєю».

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Конкурс для дорослих від 18 років і старше почнеться 26 травня. Розіграш буде відбуватися щосереди протягом пʼяти тижнів, і переможець щосереди буде отримувати один мільйон доларів. Кошти на це виділяє Департамент охорони здоровʼя штату.

Список імен для розіграшу візьмуть із загальнодоступної бази даних реєстрації виборців. Для перемоги потрібна хоча б одна доза вакцини. Після вибору офіційні особи звʼяжуться з переможцем, щоб попросити дозволу зателефонувати лікарю для підтвердження вакцинації. Посадові особи також попросять предʼявити карту щеплень як доказ. Переможці не зможуть залишитися анонімними.

Якщо переможець розіграшу не вакцинований, переходять до другого імені і, за необхідності, до третього. Посадові особи впевнені, що їм не доведеться йти далеко, виходячи з відсотка вакцинованого дорослого населення Огайо.

Дані порталу Our World in Data свідчать, що у штаті ввели 9,08 млн доз вакцини, завершили вакцинацію — 4,27 млн місцевих жителів (це 36,6% населення).

В рамках окремого конкурсу для підлітків 12—17 років з Огайо, який також розпочнеться 26 травня, буде запропоновано пʼять повних чотирирічних стипендій на навчання у будь-якому державному університеті штату. Стипендії будуть включати в себе навчання, проживання, харчування та книги. 18 травня відкриється онлайн-портал для реєстрації молоді.