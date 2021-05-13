На аукціоні Sothebyʼs продали картину Бенксі «Метальник квітів». Лот вперше можна було купити за криптовалюту
- Автор:
- Олег Панфілович
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young shanahan / Flickr
На аукціоні Sothebyʼs 12 травня продали картину британського вуличного художника Бенксі «Love Is In The Air» («Любов витає в повітрі»), яка також відома під назвою «Метальник квітів».
Про це повідомляється в Twitter аукціонного будинку.
Картина пішла з молотка за $ 12,9 мільйона. Спочатку роботу оцінювали в $ 3-5 млн. Торги тривали 14 хвилин. Зазначається, що картина стала першим фізичним лотом в історії Sothebyʼs, який можна було купити не тільки за звичайні гроші, а й за криптовалюту — біткоїни, або ефіріум.
Бенксі створив графіті «Любов витає в повітрі» (інші назви — «Лють» і «Метальник квітів») в 2003 році в Віфлеємі, невдовзі після будівництва стіни, що відокремлює Ізраїль від Західного берега річки Йордан.
- Раніше повідомлялося, що художник Бенксі позбувся прав на одну зі своїх найзнаменитіших робіт — «Метальник квітів». Відповідне рішення ухвалив Офіс Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO).
- Представники художника подали до суду на компанію з виробництва листівок Full Colour Black, яка використовувала зображення графіті на своїх листівках. EUIPO не став на сторону Бенксі, оскільки художник відмовився розкрити свою особистість.