В Італії куратором спецслужб уперше стане жінка
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / The Food and Agriculture Organization of the United Nations
Дипломат Елізабетта Беллоні стала першою жінкою в історії Італії, яка очолила Департамент інформації та безпеки, що наглядає за роботою спецслужб країни.
Про це повідомляє газета Repubblica.
Цей департамент наглядає за роботою двох основних спецслужб Італії: Агентства інформації та зовнішньої безпеки (AISE), яке займається зовнішньою розвідкою, і контррозвідувального Агентства внутрішньої інформації і безпеки (AISI).
Беллоні 63 роки. Раніше вона стала першою жінкою на чолі кризового центру Міністерства закордонних справ Італії. Видання зазначає, що на цій посаді їй довелося займатися викраденнями італійців в Іраку й Афганістані, а також евакуацією співвітчизників після цунамі 2004 року в Індійському океані.
До призначення на нинішню посаду Беллоні була генеральним секретарем італійського МЗС. Це найвища посада, яку може зайняти в Італії карʼєрний дипломат. Беллоні стала першою жінкою на цій посаді.
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- У січні генеральним секретарем Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вперше обрали жінку — Деспіну Хатзівассіліу-Цовіліс.