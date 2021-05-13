Голова ВООЗ вакцинувався від коронавірусу у клініці Женеви
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Голова Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вакцинувався від коронавірусу в Університетській клініці Женеви.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
«Вакцини рятують життя. Дуже важливо доставити їх у всі країни якомога швидше [...]. Якщо ви, як і я, живете в державі, де є вакцини, будь ласка, зробіть щеплення, коли настане ваша черга», — написав він, закликавши всіх жителів планети зробити щеплення від COVID-19.
Голова ВООЗ не уточнив, яку саме вакцину отримав.
- У березні у ВООЗ заявляли, що пандемію коронавірусу вдасться подолати до початку 2022 року. Уже у квітні Гебреєсус заявив, що пандемію можна взяти під контроль за кілька місяців, якщо справедливо розподілити необхідні ресурси.
- У доповіді незалежної експертної групи Всесвітньої організації охорони здоровʼя зазначаэться, що світова система охорони здоровʼя не була готова до COVID-19 й у своєму нинішньому вигляді не здатна запобігти розвитку нового високоінфекційного патогену.