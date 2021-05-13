Голова ВООЗ вакцинувався від коронавірусу у клініці Женеви

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Голова Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вакцинувався від коронавірусу в Університетській клініці Женеви.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Вакцини рятують життя. Дуже важливо доставити їх у всі країни якомога швидше [...]. Якщо ви, як і я, живете в державі, де є вакцини, будь ласка, зробіть щеплення, коли настане ваша черга», — написав він, закликавши всіх жителів планети зробити щеплення від COVID-19.

Голова ВООЗ не уточнив, яку саме вакцину отримав.