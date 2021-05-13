Американський трубопровід Colonial Pipeline відновлює роботу. Викуп хакерам платити не будуть
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Michael M. Santiago / Staff
Найбільший в США трубопровід Colonial Pipeline почав відновлювати роботу після кібератаки.
Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела в компанії, на це піде кілька днів.
В Colonial не збираються платити викуп хакерам. Зараз компанія тісно співпрацює з правоохоронними органами, Міністерством енергетики та американською фірмою із кібербезпеки для відновлення системи і розблокування даних.
Тим часом, через дефіцит бензину президент США Джо Байден повідомив, що в країні скасували частину обмежень на транспортування палива.
«Я зняв деякі обмеження на транспортування палива, а також на доступ до наданого військовослужбовцями Сполучених Штатів палива, транспортних засобів його доставки у місця, де воно вкрай необхідно», — сказав Байден.
- 7 травня паливний трубопровід у 8,8 тис. км Colonial Pipeline зупинив усі операції через вірус-шифрувальник. Компанія постачає близько 45% всього палива на Східному узбережжі США. Colonial Pipeline найняла компанію з кібербезпеки для розслідування і звернулася до федеральних відомств.
- Американські ЗМІ повідомили, що за атакою стоїть угрупування DarkSide, яке повʼязують з Росією. Президент Джо Байден заявив, що незважаючи на відсутність доказів звʼязків російської влади з хакерами DarkSide, Росія все ж несе «деяку відповідальність».
- За даними ЗМІ, зловмисники за дві години викрали майже 100 гігабайт даних. Після цього вони пригрозили витоком вкраденої інформації в інтернет і повідомили, що зашифрували дані на компʼютерах. Вони залишаться заблокованими, якщо їм не заплатять викуп. Яку суму вимагають хакери — невідомо.
- Вже 11 травня на півдні США почався дефіцит бензину. Національний попит на паливо підскочив на 20%. Середня роздрібна ціна на бензин по країні виросла до $2,9 за галон, а низка штатів ввела надзвичайний стан.