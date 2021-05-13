Американський трубопровід Colonial Pipeline відновлює роботу. Викуп хакерам платити не будуть

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Michael M. Santiago / Staff

Найбільший в США трубопровід Colonial Pipeline почав відновлювати роботу після кібератаки.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела в компанії, на це піде кілька днів.

В Colonial не збираються платити викуп хакерам. Зараз компанія тісно співпрацює з правоохоронними органами, Міністерством енергетики та американською фірмою із кібербезпеки для відновлення системи і розблокування даних.

Тим часом, через дефіцит бензину президент США Джо Байден повідомив, що в країні скасували частину обмежень на транспортування палива.

«Я зняв деякі обмеження на транспортування палива, а також на доступ до наданого військовослужбовцями Сполучених Штатів палива, транспортних засобів його доставки у місця, де воно вкрай необхідно», — сказав Байден.