В Одесі суд продовжив арешт фотографа Нікіфорова. Його звинувачують в наїзді на людину, а він каже про напад

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Суспільне Одеса

Київський районний суд Одеси продовжив домашній арешт київському фотографу Євгену Нікіфорову. Його звинувачують у смертельному наїзді на людину, а сам фотограф запевняє, що на нього напали двоє чоловіків і на авто він намагався втекти від них.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Про продовження запобіжного заходу клопотав прокурор Вʼячеслав Трофімов. Адвокат Денис Пономаренко просив суд змінити арешт на особисте зобовʼязання. Суддя Юлія Федулеєва залишила Нікіфорова під домашнім арештом.

Також суд продовжив на два місяці термін досудового розслідування. Обвинувачення просило про це, оскільки наразі не готові дві автотехнічні та транспортно-трасологічна експертизи.

Прокурор Трофімов повідомив суду, що вже готова судово-медична експертиза, в якій зазначено, що пошкодження черепа загиблого Ігоря Буздужі повністю характерні для переїзду голови автомобілем. Адвокат Пономаренко зазначив, що експерти допускають це, але для однозначного висновку необхідно провести комплексну судмедекспертизу після трасологічної. Сам Нікіфоров заявив, що не вбивав і не переїжджав Буздужу.