Денісова: Росія прискорила видачу своїх паспортів у Криму та на Донбасі

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на її сторінці у Facebook.

Під час зустрічі з послом Данії Оле Егбергом Міккельсеном омбудсмен повідомила, що окупаційна влада Криму змушує вчителів, інших працівників шкіл і членів їхніх родин до обов’язкової реєстрації на «тренувальне всеросійське онлайн-голосування на виборах до Держдуми Росії».

«Освітян зобов’язують підтверджувати факти реєстрації скриншотами. У разі невиконання цієї процедури окупаційна влада погрожує їм звільненням. Переконана, це здійснюється з метою подальшої реалізації суб’єктності Криму у складі РФ», — заявила Денісова.

За її словами, така ж ситуація і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. «Наразі паспорти там отримали майже 600 тисяч українських громадян — це посадовці органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом — якщо ти не отримуєш паспорт, ти не працюєш», — пояснила омбудсмен.