Хакери вкрали імена, номери та паролі десятків мільйонів користувачів Glovo — і продають їх у даркнеті

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César / Flickr

Група хакерів отримала доступ до конфіденційних та облікових даних десятків мільйонів клієнтів, водіїв і працівників додатка для доставки Glovo.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на компанію Yarix, що займається кібербезпекою.

Дані вкрали наприкінці квітня. У компанії є докази, що зловмисники намагаються продати у даркнеті приблизно 160 гігабайтів імен, номерів телефонів, паролів і даних, повʼязаних із платіжними системами клієнтів. Цей масив даних продається приблизно за $85 тисяч.

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Мірко Гатто, генеральний директор Yarix, сказав, що його компанія змогла отримати витяги зі вкраденої бази даних, які містили платіжні реквізити й облікові дані для доступу до Glovo.

«Користувачам Glovo наполегливо рекомендується змінити пароль і стежити за своїми кредитними картами, щоб переконатися у відсутності ненормальних платежів», — сказав Гатто.

Водночас представник Glovo стверджує, що третя сторона не отримала доступ до даних кредитних карток.