Адвокати Порошенка готують позов проти Гордона за наклеп. Журналіст заявив про змову п’ятого президента з Путіним

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УНІАН

Адвокати п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка найближчим часом збираються подати до суду позов за наклеп проти журналіста Дмитра Гордона.

Про це під час брифінгу 12 травня заявив адвокат Ілля Новіков.

За його словами, йдеться про заяву Гордона в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» від 7 травня.

«Він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий президент України Порошенко вступив у злочинну змову з Путіним і наказав у рамках цієї злочинної угоди українській армії залишити Маріуполь», — процитував адвокат.

На думку Новікова, йдеться про зловживання свободою слова, оскільки нібито будь-який наклеп, якщо він супроводжується словами «я вважаю», «це моя думка», після чого йде ствердження, «користується абсолютним імунітетом».

«У Дмитра Гордона буде можливість висловитися з цього приводу. Якщо він вважає, що це все ж таки думка, а не твердження, він може про це сказати — що він не знає про це достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає», — додав адвокат.

Також Новіков уточнив, що пояснення Гордон зможе дати згідно з судовою процедурою.