Степанов: Наступна партія вакцини Pfizer прибуде 17 травня

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Tim Reckmann / Flickr

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наступна партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer прибуде до України 17 травня.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Очікуємо найближчим часом, попередньо, починаючи з 17 травня отримання Pfizer за ініціативою COVAX», — сказав Степанов.

За планом, у травні Україна повинна отримати 500 тисяч доз вакцини Pfizer.

Він також підкреслив, що найближчим часом очікуються і поставки за прямим контрактом вакцин Sinovac та AstraZeneca.