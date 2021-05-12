Степанов: Наступна партія вакцини Pfizer прибуде 17 травня
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Tim Reckmann / Flickr
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наступна партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer прибуде до України 17 травня.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Очікуємо найближчим часом, попередньо, починаючи з 17 травня отримання Pfizer за ініціативою COVAX», — сказав Степанов.
За планом, у травні Україна повинна отримати 500 тисяч доз вакцини Pfizer.
Він також підкреслив, що найближчим часом очікуються і поставки за прямим контрактом вакцин Sinovac та AstraZeneca.
- Раніше міністр Степанов заявив, що до кінця 2021 року Україна повністю забезпечить себе необхідною кількістю вакцин від коронавірусу.
- 21 квітня Кабмін оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу — до кінця року повинні зробити 47 мільйонів щеплень.