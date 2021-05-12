Фіскальна служба проводить обшуки в КМДА — йдеться про майже 20 млн гривень збитків

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Співробітники Державної фіскальної служби проводять обшуки у приміщеннях Київської міської державної адміністрації та приватного підприємця через підозру в завданні понад 19,5 мільйона гривень збитків громаді Києва.

Про це повідомили у пресслужбі ДФС.

За даними слідства, директор одного з комерційних підприємств у 2013 році купив нерухомість у Києві, проте зумисно не уклав договір оренди земельної ділянки з Київською міською радою, чим завдав збитків у розмірі 19,515 мільйона гривень, що підтверджується експертними висновками.

Правоохоронці на підставі ухвали суду провели обшуки в офісах підприємства та у помешканні його директора. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364—1 Кримінального кодексу України.

Окрім цього, обшуки проводять у приміщеннях КМДА, посадовців підозрюють у причетності до оборудки.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про працівників департаменту земельних ресурсів КМДА. Також зазначається, що керівник підприємства переховується від правоохоронців.