МОЗ оновив карантинні зони в Україні — майже всі регіони стали «жовтими»

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Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони в Україні. Майже всі регіони перейшли до «жовтої» зони.

Про це йдеться у даних МОЗ.

Лише дві області залишаються у «помаранчевій» зоні — Миколаївська та Черкаська. Водночас до «жовтої» віднесли одразу шість регіонів — Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську та Тернопільську області.

Згідно з даними МОЗ, вісім українських регіонів, зокрема і Київ, вже взагалі відповідають показникам «зеленої» зони, а тому найближчим часом їх можуть такими й оголосити, а відтак значно зменшити карантинні обмеження.