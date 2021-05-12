Правоохоронці прийшли з обшуками у «Спецжитлофонд» — підозрюють розкрадання понад 10,5 мільйона гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

У Києві проводять обшуки в офісі КП «Спецжитлофонд» і приміщеннях підрядних організацій у справі про розкрадання понад 10,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018—2020 років між «Спецжитлофондом» і підрядним підприємством було укладено низку договорів підряду на виконання будівельних робіт.

Як з’ясувалося, співробітники «Спецжитлофонду» за змовою з керівником підрядної організації підписали акти прийому виконаних будівельних робіт, хоча вони не були виконані в повному обсязі та якості.

Наразі встановлюються всі обставини правопорушень.