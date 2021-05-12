Суецький канал розширюють після інциденту з контейнеровозом Ever Given
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- Костя Андрейковець
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Airbus
Управління Суецького каналу вирішило розширити і поглибити південну частину водного шляху після інциденту з контейнеровозом Ever Given, який у кінці березня заблокував судноплавство майже на тиждень.
Про це повідомив голова управління Усама Рабіа, передає Reuters.
За планом на роботи знадобиться до 24 місяців. За цей час південну ділянку поглиблять на два метри (зараз там 20 м) і розширять ділянку завдовжки 30 км між містом Суец і Гірким озером на 40 м у східному напрямку. Друга смуга каналу, яка була відкрита у 2015 році на півночі від озера, буде розширена на 10 км на південь, щоб досягти загальної протяжності у 82 км.
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що ідея розширити канал обговорювалася давно, але Ever Given дав чітко зрозуміти, що роботи необхідно починати негайно.
- 23 березня судно MV Ever Given компанії Evergreen, яке йшло під прапором Панами, сіло на мілину на півдні Суецького каналу. 400-метровий контейнеровоз врізався в берег і повністю перекрив рух. Причиною аварії назвали сильний вітер і бурю.
- Через блокування каналу ціна на нафту почала зростати. 25 березня судноплавство в каналі зупинили, а власник судна вибачився за перешкоджання світовій торгівлі.
- Уранці 29 березня Ever Given зняли з мілини. Єгипет вимагає майже мільярд доларів компенсації. Судно не випустять до виплати компенсації.