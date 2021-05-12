У США служби таксі Uber і Lyft будуть безкоштовно возити людей на вакцинацію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
Сервіси таксі Uber і Lyft у рамках партнерства з Білим домом зроблять всі поїздки до пунктів вакцинації від коронавірусу і назад безкоштовними. Послуга діятиме до 4 липня.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації президента США.
Безкоштовні поїздки стануть частиною кампанії з вакцинації 70% дорослого населення до Дня незалежності США. Lyft і Uber будуть «обслуговувати» приблизно 80 тисяч пунктів вакцинації. Сервіси в деяких містах вже ввели безкоштовні поїздки або поїздки зі знижкою, але тепер цю можливість отримали всі жителі США.
У додатках Lyft і Uber у найближчі два тижні зʼявиться відповідна опція.
- 14 грудня 2020 року у США стартувала вакцинація. Першу дозу вакцини від Pfizer-BioNTech ввели медсестрі з Нью-Йорка.
- У середині березня президент США Джо Байден пообіцяв, що кожен дорослий американець зможе вакцинуватися від коронавірусу до 1 травня 2021 року. Наприкінці квітня Байден оголосив, що у країні вже зробили 200 мільйонів щеплень.