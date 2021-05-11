Зеленський затвердив річну програму Україна — НАТО для виконання пріоритетних завдань
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський указом доручив Кабінету міністрів затвердити річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік. Програма потрібна для виконання пріоритетних завдань щодо інтеграції України в НАТО.
Кабмін в 20-денний термін повинен затвердити заходи щодо виконання програми, затвердити показники ефективності, а також проінформувати громадськість.
Національна програма є системним документом, який містить опис реформ за напрямками, визначає їх стратегічні цілі та пріоритетні завдання для реалізації членства в НАТО. Особливу увагу в програмі приділено питанням поглиблення взаємодії з НАТО в рамках отриманого Україною в 2020 році статусу партнера розширених можливостей.
Сама програма складається з пʼяти розділів, які передбачають виконання заходів політичного, економічного, військового, оборонного, ресурсного та правового характеру.
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