СБУ: Медведчук перебуває в Україні, а Козак виїхав до Росії й повертатися не збирається

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Синица Александр / УНИАН

Нардеп Тарас Козак перебуває в Росії, а нардеп Віктор Медведчук, у якого у вівторок провели обшуки, знаходиться в Україні.

Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Іван Баканов.

«За нашою інформацією Тарас Козак перебуває на території Російської Федерації. Можливо, він виїхав з території РФ на відпочинок, але не планує, на жаль, повертатися в Україну», — заявив Баканов.

Стосовно Медведчука, голова СБУ повідомив, що наразі спецслужба встановлює його місцеперебування, але, за попередніми даними, Медведчук знаходиться в Україні. Також Баканов зазначив, що згідно з законодавством, підозру Медвечуку надсилали за місцем реєстрації та місцем роботи (Верховна Рада).