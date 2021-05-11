«Родовище на 38 мільярдів гривень». Офіс генпрокурора підозрює Медведчука в незаконному видобутку газу у Криму

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Нардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак («Опозиційна платформа — За життя») підозрюються в держзраді та розграбуванні надр, що належать народу України.

Про це на спільному з головою СБУ Іваном Бакановим брифінгу повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Ідеться про незаконний видобуток газу на родовищі «Глибока» (75 км від Феодосії) в окупованому Росією Криму. Компанія Медведчука «Нові проєкти» у 2012 році отримала спецдозвіл на його розробку. Обʼєм покладів корисних копалин на цій ділянці оцінюють у 38 мільярдів гривень. Баканов на брифінгу уточнив, що йдеться про 2% від запасів чорноморського шельфу.

Копія дозволу на розробку родовища «Глибока» Офіс генерального прокурора

На брифінгу були озвучені телефонні розмови Медведчука з одним із заступників глави уряду Росії (ймовірно — чинним заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком), в яких йшлося про механізм переоформлення цього родовища згідно з російським законодавством. У 2015 році Медведчук залучив до цього процесу Козака.

Зрештою у 2016 році — після ухвалення відповідних змін до «законодавства» Криму — окупаційна влада видала перереєстрованій у Росії компанії Медведчука «Новые проекты» ліцензію на видобуток газу на ділянці «Глибока».