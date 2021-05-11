Європейський Союз удруге позивається проти AstraZeneca

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Cheshire East Council / Flickr

У вівторок, 11 травня, Європейський Союз подав новий позов проти виробника вакцини від коронавірусу AstraZeneca. ЄС бажає через суд отримати 90 мільйонів доз препарату, які недоотримав за контрактом.

Про це повідомляє Reuters.

Як часткову і негайну компенсацію за затримки з вакциною ЄС хоче, аби компанія доставила 90 мільйонів доз препарату у другому кварталі. У Євросоюзі нагадали, що в першому кварталі з очікуваних від фармкомпанії 120 мільйонів доз отримали лише 30.

Це вже другий судовий позов від ЄС проти AstraZeneca. Перший подали 23 квітня через затримки з поставками вакцини. Компанія назвала перший судовий позов ЄС необґрунтованим, заявивши, що виконала умови контракту. Юрист компанії 11 травня заявив, що в новому позові немає потреби, оскільки судова тяганина вже триває.

Нагадаємо, що Європейський Союз попередньо відмовився продовжувати угоду на постачання вакцини з компанією AstraZeneca. Але це не назавжди — угоду можуть продовжити. Наголошується, що препарат є «дуже доброю вакциною».

У ЄС був контракт з AstraZeneca, за яким вона зобовʼязалася доставити блоку 180 мільйонів доз вакцини у другому кварталі цього року. Це в цілому становить 300 мільйонів доз у період з грудня 2020 року до червня 2021 року. Однак у заяві від 12 березня AstraZeneca заявила, що буде докладати зусиль, аби доставити тільки одну третину від цього. Про проблеми з поставками компанія попереджала ще в січні. Тепер ЄС намагається компенсувати дефіцит поставок, замовляючи більше доз у інших виробників.