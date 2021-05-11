Суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів на Донбасі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову Центральної виборчої комісії (ЦВК) про неможливість проведення місцевих виборів на Донбасі 25 жовтня 2020 року.
Про це повідомила прессекретар суду Ольга Шкіль, пише Укрінформ.
«Суд вирішив апеляційну скаргу задовольнити, рішення суду [попередньої інстанції] — скасувати», — розповіла вона.
Також Шкіль зазначила, що йдеться про справу, порушену за адміністративним позовом голови виборчої комісії в Луганській області Євгена Байрамова («Опозиційний блок») до ЦВК.
- 8 серпня 2020 року ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. До переліку ввійшли 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.
- 24 січня у 13 областях України провели місцеві вибори. Обирали депутатів сільських і селищних рад там, де з певних причин не змогли проголосувати у встановлений день — 25 жовтня 2020 року.