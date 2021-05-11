Президент Болгарії розпустив парламент і призначив дострокові вибори на липень
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Alexandr Bormotin / Unsplash
Президент Болгарії Румен Радев підписав указ про розпуск парламенту через неможливість призначити уряд.
Про це повідомляє болгарський телеканал Nova.
Також Радев підписав ще два укази. Перший — про призначення дострокових парламентських виборів. Вони відбудуться 11 липня.
Другий — про призначення тимчасового уряду, який діятиме до виборів. Його очолив секретар президента з питань безпеки і оборони Стефан Янев.
Радев розпустив парламент, тому що після попередніх парламентських виборів політсили не змогли сформувати коаліцію та призначити уряд.
- У квітні 2021 року в Болгарії відбулися парламентські вибори. Перше місце з результатом у 25,8% посіла партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ), але її показники значно знизилися. Загалом до парламенту пройшли 6 партій, більшість з яких виступали проти партії ГЄРБ та її попереднього правління. Через це сформувати коаліцію так і не вдалося.