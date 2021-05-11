Адвокат повідомив про скасування рішення ОАСК щодо нового українського правопису

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Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив скаргу Кабінету міністрів щодо рішення Окружного адмінсуду Києва, який скасував постанову уряду про новий правопис.

Про це в коментарі «Громадському» повідомив адвокат Дмитро Ільченко, який є представником позивача в цій справі. Позивачами були громадська організація «Правова держава» та херсонська школярка.

Також інформацію про рішення суду підтвердив глава організації «Правова держава», адвокат Ростислав Кравець.

«Зараз апеляційний суд скасував рішення ОАСК щодо українського правопису. Підстави дізнаємось пізніше. Касаційну скаргу подавати будемо», — написав він у Telegram.

Апеляційну скаргу подавало Міністерство освіти та науки. Наразі, за словами адвоката Ільченка, мотивувальної частини рішення немає.

Під час засідання представники уряду наполягали на тому, що рішення Кабміну щодо нового правопису не порушує права позивача.

Раніше Ільченко пояснював, що позов направили «для захисту української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів». Адвокат заявляв, що підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис — нібито «це не є його компетенцією».