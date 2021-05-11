Адвокат сообщил об отмене решения ОАСК по новому украинскому правописанию

Шестой апелляционный админсуд удовлетворил жалобу Кабинета министров относительно решения Окружного админсуда Киева, который отменил постановление правительства о новом правописании.

Об этом в комментарии «Громадському» сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, который является представителем истца по этому делу. Истцами были общественная организация «Правовое государство» и херсонская школьница.

Также информацию о решении суда подтвердил и глава организации «Правовое государство», адвокат Ростислав Кравец.

«Сейчас апелляционный суд отменил решение ОАСК по украинскому правописанию. Основания узнаем позже. Кассационную жалобу подавать будем», — написал он в Telegram.

Апелляционную жалобу подавало Министерство образования и науки. Сейчас, по словам адвоката Ильченко, мотивировочной части решения нет.

Во время заседания представители правительства настаивали на том, что решение Кабмина относительно нового правописания не нарушает право истца.

Ранее Ильченко объяснял, что иск был направлен «для защиты украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов». Адвокат заявил, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание — якобы «это не его компетенция».