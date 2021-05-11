МОЗ хоче у вихідні дні вакцинувати від коронавірусу тих, хто записався через «Дію». Таких вже пів мільйона

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Tim Reckmann / Flickr

У Міністерстві охорони здоров’я запропонували у вихідні дні вакцинувати від коронавірусу тих, хто записався через портал або додаток «Дія».

Про це йшлося на нараді у президента України, пише пресслужба Офісу президента.

Там зазначили, що президент підтримав відповідну ініціативу МОЗ. У відомстві хочуть обрати спеціальні дні для вакцинації людей із цього списку. Наразі через «Дію» записалися 532 тисячі людей.

Також в ОП зазначили, що Україна працює над створенням цифрових паспортів про вакцинацію. Там очікують зразок від Європейського Союзу, щоб узгодити з ним власні документи.