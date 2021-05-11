«Гаванський синдром»: США підозрюють ГРУ Росії в атаках мікрохвильовим випромінюванням
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images
Американські спецслужби розширюють розслідування випадків застосування спрямованого мікрохвильового випромінювання проти посадовців і агентів США в усьому світі. Вивчається причетність до атак Головного розвідувального управління Росії.
Про це пише Politico.
Ідеться про так званий гаванський синдром — головний біль, нудота, втрата памʼяті та порушення нервової системи через спрямоване випромінювання. Усі постраждалі говорили про гучний звук перед настанням хвороби.
У США поки немає неспростовних доказів причетності ГРУ через відсутність деякої інформації, але джерела видання зазначають, що експерти сконцентрували увагу саме на ГРУ.
Серед підозрюваних також назвали Китай та Ізраїль. Вони теж мають технологію спрямованої енергії, але не проводять операції в тих регіонах, де фіксували інциденти з агентами та посадовцями США.
«Агенти ГРУ — єдині, хто може атакувати наших людей у такий спосіб на нашій території. Це виглядає, пахне і відчувається як ГРУ», — сказав колишній співробітник американського Агентства нацбезпеки.
- У 2016 році посольські працівники США на Кубі звернулися до лікарів через незвичайні симптоми, схожі на наслідки струсу мозку. Усі перед настанням хвороби чули гучний звук, що супроводжувався болем у вухах, відчуттям вібрації в мозку, запамороченням, які пізніше призвели до проблем із зором та розумовою діяльністю. Про схожі проблеми заявили у 2017 році співробітники консульства США в китайському Гуанчжоу.
- На початку 2019 року про випадки незвичайних медичних симптомів у дипломатів у Гавані заявила Канада. У всіх постраждалих був дзвін у вухах, втрата памʼяті та запаморочення. Пізніше постраждалі дипломати висунули позов на $28 мільйонів.
- Канадські науковці припустили, що «гаванський синдром» може бути повʼязаний з отруєнням засобом проти комах. Учені перевіряють усі версії — від масової істерії до пестицидів і таємної зброї.