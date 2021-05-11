«Гаванський синдром»: США підозрюють ГРУ Росії в атаках мікрохвильовим випромінюванням

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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images

Американські спецслужби розширюють розслідування випадків застосування спрямованого мікрохвильового випромінювання проти посадовців і агентів США в усьому світі. Вивчається причетність до атак Головного розвідувального управління Росії.

Про це пише Politico.

Ідеться про так званий гаванський синдром — головний біль, нудота, втрата памʼяті та порушення нервової системи через спрямоване випромінювання. Усі постраждалі говорили про гучний звук перед настанням хвороби.

У США поки немає неспростовних доказів причетності ГРУ через відсутність деякої інформації, але джерела видання зазначають, що експерти сконцентрували увагу саме на ГРУ.

Серед підозрюваних також назвали Китай та Ізраїль. Вони теж мають технологію спрямованої енергії, але не проводять операції в тих регіонах, де фіксували інциденти з агентами та посадовцями США.

«Агенти ГРУ — єдині, хто може атакувати наших людей у такий спосіб на нашій території. Це виглядає, пахне і відчувається як ГРУ», — сказав колишній співробітник американського Агентства нацбезпеки.