СБУ викрила шахраїв, які «продавали» підробну вакцину Pfizer
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Matt Allworth / Flickr
Служба безпеки викрила в Україні групу шахраїв, які намагалися продавати підробну вакцину від коронавірусу американської компанії Pfizer.
Про це пише пресслужба СБУ.
«Співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія Pfizer офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити. У мережі Інтернет вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від Pfizer», — йдеться у повідомленні.
Для переконання клієнтів шахраї надавали підробні гарантійні листи від українських банків. За одну дозу вони просили по 250 доларів. За даними СБУ, таргетувалася реклама шахраїв переважно на ринки Росії та Індії. Зокрема, саме звідти вони вже отримали передплати від «клієнтів» у розмірі кількох тисяч доларів.
- Наприкінці квітня американська фармацевтична компанія Pfizer заявила, що виявила підроблені версії своєї вакцини проти коронавірусу в Мексиці та Польщі. Дози вилучили правоохоронці, а дослідження підтвердили, що вони є підробленими. У Мексиці у них були фальшиві етикетки, а в Польщі ця речовина виявилася засобом проти зморшок.
- В кінці березня кіберспеціалісти виявили в даркнеті майданчики, на яких продають вакцину від коронавірусу і підроблені свідоцтва про вакцинацію.