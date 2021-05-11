У МОЗ прогнозують в Україні четверту хвилю коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує в Україні четверту хвилю коронавірусу, яка може бути сильнішою за інші.
Про це він заявив на брифінгу 11 травня.
Степанов підкреслив, що Україна пройшла третю хвилю коронавірусу, але розслаблятися зарано.
«Чергова битва з COVID. Ми прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу. Ми повинні все зробити, щоб цей удар не був жорсткий», — зазначив міністр.
- В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин. Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після великодніх і травневих свят.
- Раніше вчені заявили, що Україна зможе досягти колективного імунітету до коронавірусу аж у 2023 році.