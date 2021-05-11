Глава МОЗ назвав симптоми «індійського» штаму коронавірусу: агресивніший за «британський»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
УНІАН
Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов наголосив, що поширення у світі нового штаму коронавірусу, який зафіксований в Індії, є «достатньо серйозним викликом». Він агресивніший за «південноафриканський» і «британський» штами.
Про це міністр повідомив на брифінгу.
За його словами, штам уже зафіксований в Польщі, Румунії та низці інших європейських країн.
«Він виражений надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, але і шлунково-кишкового тракту та нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки критичних уражень слизової носа і горла», — розповів Степанов.
- В Індії з квітня почали фіксувати різке зростання захворюваності на коронавірус. Країна за загальною кількістю випадків у світі поступається тільки США, де зареєстрували 33 мільйони хворих. 8 травня в Індії зафіксували новий рекорд із добової смертності — померли 4 187 хворих. Індійська влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».
- Україна 2 травня закрила в’їзд із Індії. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги.