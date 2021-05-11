Шмигаль: У 2022 році плануємо закінчити вакцинацію понад 70% дорослого населення. Це дозволить сформувати колективний імунітет
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця цього року в Україні планують вакцинувати від коронавірусу «більшість» дорослого населення. Саме вакцинація на сьогодні є виходом з цієї пандемії, наголосив він.
Про це глава уряду заявив в інтервʼю «РБК-Україна».
«Наступного року ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення», — повідомив Шмигаль. Це, за його словами, дозволить сформувати колективний імунітет.
Премʼєр додав, що українці прожили рік з пандемією, ще рік має піти на завершення боротьби.
Зазначимо, глава Міністерства охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує, що Україна подолає пандемію коронавірусу в кінці 2021 року. Але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, цей показник має становити близько 6 мільйонів щеплень на місяць, або 270 тисяч на добу без вихідних.
- Раніше вчені заявили, що Україна зможе досягти колективного імунітету до коронавірусу аж у 2023 році.
- Міністр Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після великодніх і травневих свят. Водночас премʼєр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин дає свої результати. Наразі він діє до 30 червня, але його планують продовжити до серпня.