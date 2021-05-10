ЄС анонсував новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка: врахують все, що відбувається в країні

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Гонтар Володимир / УНИАН

Європейський Союз завершує підготовку нового — вже четвертого — пакету санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС із закордонних справ, учасники якого, зокрема, обговорювали ситуацію в Білорусі, повідомляє Deutsche Welle.

Новий санкційний пакет, за словами Борреля, планують погодити вже в «найближчі тижні».

«У Білорусі режим продовжує репресії і залякування своїх громадян. Тепер він переслідує і польську громаду», — зазначив глава європейської дипломатії. Він підкреслив, що в четвертому пакеті буде враховано «все, що відбувається в країні», включаючи переслідування польської меншини.

Про підготовку нових санкцій проти оточення Лукашенка Боррель заявляв ще в лютому. Тривалу підготовку пояснювали, зокрема, тим, що Брюсселю слід вивчити, наскільки дієві вже введені санкції.