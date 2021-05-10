ЄС анонсував новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка: врахують все, що відбувається в країні
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Гонтар Володимир / УНИАН
Європейський Союз завершує підготовку нового — вже четвертого — пакету санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС із закордонних справ, учасники якого, зокрема, обговорювали ситуацію в Білорусі, повідомляє Deutsche Welle.
Новий санкційний пакет, за словами Борреля, планують погодити вже в «найближчі тижні».
«У Білорусі режим продовжує репресії і залякування своїх громадян. Тепер він переслідує і польську громаду», — зазначив глава європейської дипломатії. Він підкреслив, що в четвертому пакеті буде враховано «все, що відбувається в країні», включаючи переслідування польської меншини.
Про підготовку нових санкцій проти оточення Лукашенка Боррель заявляв ще в лютому. Тривалу підготовку пояснювали, зокрема, тим, що Брюсселю слід вивчити, наскільки дієві вже введені санкції.
- Нагадаємо, 6 листопада 2020 року країни Євросоюзу ввели санкції проти Лукашенка та його оточення. Згодом до них приєдналася й Україна. Перед тим санкції проти Білорусі ввели США, Канада та Велика Британія. МЗС Білорусі у відповідь розширило список санкцій проти Євросоюзу і Канади та пригрозило ввести обмеження проти українських високопосадовців.
- 30 березня Лукашенко підписав указ про заборону на ввезення в Білорусь низки товарів з країн, які ввели санкції проти нього та його поплічників.
- З початку серпня громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести були з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішеннями судів. Понад 400 людей уже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнано політичними вʼязнями.