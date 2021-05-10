У Вірменії парламент вдруге не обрав Пашиняна премʼєром і буде розпущений
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Valery Sharifulin / Contributor
Парламент Вірменії вдруге не обрав на пост премʼєр-міністра виконувача обов’язків глави уряду Нікола Пашиняна, внаслідок чого буде розпущений.
Про це повідомляє «Sputnik Вірменія».
Депутати провели голосування 10 травня на спеціальному засіданні. За і проти кандидатури Пашиняна виступили по одному депутату, 76 — утрималися від голосування.
Пашинян наголошував, що метою засідання є не обрання премʼєр-міністра, а дотримання необхідних процедур для проведення позачергових парламентських виборів.
За конституцією Вірменії для позачергових виборів потрібно, аби премʼєр-міністр подав у відставку, а потім парламент двічі не затвердив кандидатуру нового премʼєра.
Тепер, після голосування 10 травня, буде запущений процес розпуску парламенту і в країні відбудуться дострокові вибори — прогнозують, що вони пройдуть 20 червня. Новообраний парламент і обере нового премʼєра.
- Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів. Це його рішення повинно послабити політичну напруженість у країні.
- Політична криза почалась у країні після програшу у війні за Нагірний Карабах, а підсилив її скандал між першим заступником начальника Генштабу Збройних сил Тираном Хачатряном і Пашиняном — вони посперечалися через ракетні комплекси «Іскандер», які нібито «вкрай незадовільно» виявили себе у війні за Нагірний Карабах. Згодом Хачатряна звільнили.