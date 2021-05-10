У Вірменії парламент вдруге не обрав Пашиняна премʼєром і буде розпущений

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Valery Sharifulin / Contributor

Парламент Вірменії вдруге не обрав на пост премʼєр-міністра виконувача обов’язків глави уряду Нікола Пашиняна, внаслідок чого буде розпущений.

Про це повідомляє «Sputnik Вірменія».

Депутати провели голосування 10 травня на спеціальному засіданні. За і проти кандидатури Пашиняна виступили по одному депутату, 76 — утрималися від голосування.

Пашинян наголошував, що метою засідання є не обрання премʼєр-міністра, а дотримання необхідних процедур для проведення позачергових парламентських виборів.

За конституцією Вірменії для позачергових виборів потрібно, аби премʼєр-міністр подав у відставку, а потім парламент двічі не затвердив кандидатуру нового премʼєра.

Тепер, після голосування 10 травня, буде запущений процес розпуску парламенту і в країні відбудуться дострокові вибори — прогнозують, що вони пройдуть 20 червня. Новообраний парламент і обере нового премʼєра.