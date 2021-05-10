В. о. мера Харкова Терехов заявив, що пам’ятник маршалу Жукову «стояв і буде стояти»

Новини

Facebook / Игорь Терехов

Секретар Харківської міськради, виконувач обовʼязків мера міста Ігор Терехов заявив, що в місті буде стояти памʼятник радянському маршалу Георгію Жукову, а проспект продовжить носити його імʼя.

Про це він сказав напередодні під час заходів з нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом, його цитати наводить пресслужба Харківської міськради.

«Ми зобовʼязані шанувати памʼять наших героїв. Наш обовʼязок — від покоління до покоління передавати всю правду про війну, правду про те, хто здобув цю нелегку перемогу. Я хочу, щоб всі харківʼяни знали, що в Харкові стояв, стоїть і буде стояти памʼятник Георгію Жукову, проспект продовжить носити імʼя великого маршала перемоги», — наголосив Терехов.

Зазначимо, імʼя маршала Жукова підпадає під декомунізацію — він один із керівників Комуністичної партії Радянського Союзу, також був членом президії ЦК КПРС і міністром оборони.

24 лютого цього року Харківська міськрада втретє підтримала рішення про повернення імені Жукова проспекту Петра Григоренка. Перед тим, у червні 2020 року, Харківський окружний адмінсуд втретє скасував присвоєння проспекту імені маршала.

За рік до того, у 2019 році в Харкові знову встановили памʼятник Жукову, який перед тим повалили активісти, що протестували проти перейменування проспекту.